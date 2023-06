Mohoric eert met ritzege de overleden Mäder, Zana wint Ronde van Slovenië

Mohoric wilde zijn emoties blijven omzetten in prestaties. Op enkele kilometers voor de finish waren alleen hij en de 24-jarige Zana nog over. Echt serieuze concurrentie hadden ze niet: de rest reed op een halve minuut afstand en zou ze niet meer inhalen.

Voor Mohoric was het een extra beladen rit. Vrijdag verloor hij zijn ploeggenoot die aan de Ronde van Zwitserland meedeed, vandaag zou hij zelf voor de laatste etappe in de Ronde van Slovenië strijden, een rit van ruim 142 kilometer met aankomst in de stad Novo Mesto.

Op het moment dat Matej Mohoric over de finishlijn in Novo Mesto komt, wijst hij naar de hemel. Een eerbetoon aan zijn ploeggenoot Gino Mäder die vrijdag overleed aan de gevolgen van zijn val in Zwitserland. Mohori wint de slotetappe. Filippo Zana wordt tweede en wint de Ronde van Slovenië.

Zo werd het een strijd om etappewinst, want Zana droeg al de leiderstrui en zou die, ook als hij tweede werd, behouden. In de laatste sprint op de keitjes gaf de renner van Bahrain Victorious in deze gitzwarte week meer gas dan Zana.

"We reden met de ploeg allemaal samen voor Gino. Ik wilde alles eruit gooien op de weg. Toen ik zag dat ik alleen nog over was met Filippo, wilde ik alles geven. Natuurlijk draag ik deze etappe op aan mijn vriend Gino, hij zou blij voor me zijn geweest", aldus Mohoric na afloop.

Het is de eerste overwinning voor Bahrain Victorious na de dood van Mäder.

Hoewel de etappewinst aan Zana van Team Jayco AlUla voorbij ging, won hij het algemeen klassement en werd Mohoric daarin tweede. De derde plek in het algemeen klassement was voor Giovanni Aleotti.