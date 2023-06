Mogelijke aanslag op Pride-optocht Wenen verijdeld

De Oostenrijkse veiligheidsdiensten zeggen een mogelijke aanslag op de Pride-optocht in Wenen te hebben verijdeld. De politie arresteerde gisterochtend voor het begin van de optocht drie jongeren, in de leeftijd van 14 tot 20 jaar, op verdenking van het beramen van een aanslag. Het drietal zou sympathieën hebben voor terreurgroep IS.

Het gaat om Oostenrijkse staatsburgers met Tsjetsjeense en Bosnische wortels.

De diensten maakten niet bekend wat voor aanslag de jongeren wilden de plegen. Wel werden er bij huiszoekingen wapens in beslag genomen.

De burgemeester van Wenen reageerde geschokt op het nieuws over de verijdelde aanslag. "Er mag geen plek zijn voor haat en exclusie in Wenen. Onze stad is kleurrijk en kosmopolitisch", zei Michael Ludwig tegen het Oostenrijkse persbureau APA.