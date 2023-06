Vanavond op tv: Blinken in China • Zweden over NAVO-toetreding • Brutalistische gebouwen met sloop bedreigd

Blinken op bezoek in China

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is op bezoek in China. Maar een heel warm welkom krijgt hij niet. De relatie tussen Amerika en China is gespannen vanwege onder meer de spanningen rond Taiwan, de Chinese machtsuitbreiding in de Zuid-Chinese Zee, de aanhoudende handelsoorlog en de verschillen in standpunten over de oorlog in Oekraïne.

Wat kan Blinken verwachten in China? En wat staat er op het spel. We spreken er onder meer over met China-correspondent Sjoerd den Daas.