Pieterse wint met overmacht op mountainbike in de Oostenrijkse bergen

Er zit geen rem op Puck Pieterse. De 21-jarige alleskunner pakte in het Oostenrijkse Leogang haar tweede wereldbekerzege op de mountainbike. De oppermachtige Pieterse wist vrijdag in de shortrace ook al de tweede plek te veroveren.

Waar zij de wereldkampioene Pauline Ferrand Prevot toen nog voor moest laten, was de Française vandaag in geen velden of wegen te bekennen. Zij kwam ruim twee minuten later binnen dan de vice-wereldkampioene en eindigde daarmee op de zevende plek.

Spannend was het voor de Nederlandse mountainbikester geen moment. Pieterse heeft, nadat zij in het gras naast het pad belandde, alleen nog even de achterkant van Alessandra Keller gezien. Maar ze nam de koppositie snel weer over, waarna de Amersfoortse deze niet meer opgaf.

Landgenoot Anne Terpstra pikte snel aan, maar ook zij moest afhaken. En waar Pieterse het gat met de concurrentie langzaam maar zeker vergrootte, zakte Terpstra verder en verder weg. Zij eindigde uiteindelijk op een achtste plaats.