Overmacht? Vervoersproblemen? Nog veel onduidelijk over afgelast concert Burna Boy

Het is nog steeds niet duidelijk waarom zanger Burna Boy gisteravond niet kwam opdagen bij een concert in het Gelredome in Arnhem. Zo'n 17.000 bezoekers wachtten tevergeefs urenlang op de Nigeriaanse artiest.

Organisatie BonBon Entertainment stelt in een verklaring op Twitter dat de organisatie tot op het laatst heeft geprobeerd om de show te laten doorgaan. "Maar helaas lieten de plaatselijke autoriteiten ons daar niet mee doorgaan omdat ze dachten dat het onverantwoordelijk was", schrijft de organisator.

Waarom dat zo was, is niet duidelijk. BonBon Entertainment was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Vervoersproblemen

Een woordvoerder van het Gelredome bevestigt dat het stadion het concert heeft geannuleerd toen rond 22.30 uur bleek dat de artiest nog steeds niet was komen opdagen. Dat gebeurde in overleg met de gemeente.

Het was niet duidelijk of Burna Boy op dat moment onderweg was naar het stadion. De show nog langer uitstellen zou betekenen dat er allerlei vervoersproblemen voor het publiek zouden ontstaan, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Ook burgemeester Marcouch van Arnhem heeft getwitterd over het afgeblazen optreden. De organisatie zou hebben gezegd dat er sprake was van overmacht, schrijft Marcouch, zonder dat hij daar meer details over geeft.