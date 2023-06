Reusser troeft Vollering af in tijdrit in Ronde van Zwitserland

Marlen Reusser heeft de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De SD Worx-renster troefde in de tijdrit over een glooiend parcours van 25,7 kilometer ploeggenote Demi Vollering met acht seconden af en pakte de leiderstrui.

De tweede etappe van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen bracht extra spanning met zich mee, omdat de uitslag meteen impact zou hebben op het algemeen klassement.

De tijdrit verliep dynamisch. Reusser was bij het eerste tussenpunt negen seconden sneller dan Elisa Longo Borghini, Vollering gaf dertien tellen toe. De Italiaanse reed een sterke klim en was vijf kilometer voor de streep het snelst. Reusser (+0.03) en Vollering (+0.06) volgden op korte afstand.

Nieuwe leider

De 31-jarige Zwitserse, Europees kampioene tijdrijden, had op weg naar de finish in Abtwil uiteindelijk het meeste over van de drie toprensters en reed ploeggenote Blanka Kata Vas, die meer dan vier minuten verloor in de tijdrit, uit de leiderstrui.