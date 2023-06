Brand in rij woningen Arnhem, 100 woningen ontruimd

In de Arnhemse wijk Presikhaaf woedt sinds het begin van de middag brand in een rij woningen. Om 14.30 uur had het vuur zich uitgebreid naar vier woningen. De brand was op dat moment nog niet onder controle. De brandweer kan niet uitsluiten dat het vuur zich onder de zonnepanelen en dakpannen uitbreidt naar de andere vier woningen in dat rijtje.

In de woning waar de brand uitbrak waren vijf mensen aanwezig. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In verband met de brand en de rook die vrijkomt zijn honderd woningen ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen sporthal.

De brand begon even na het middaguur. Vijf mensen die in die woning aanwezig waren zijn onderzocht, drie van hen zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De vlammen slaan hoog uit het dak van de woning: