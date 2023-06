Rijkswaterstaat inspecteert Waalbrug na vallen van plaat

Rijkswaterstaat heeft vanochtend de Waalbrug in Nijmegen geïnspecteerd, nadat een plaat van de brug op het onderliggende Waalstrand was terechtgekomen. Dat gebeurde gisteren toen er mensen op het strand lagen te zonnen.

"Dit is natuurlijk zorgelijk voor de veiligheid van bezoekers", zegt de gemeente. "Daarom willen we snel weten wat er aan de hand is, ook voor andere relevante delen van de brug." Bij de inspectie is onder meer gewerkt met een drone.

Al langer problemen

Medewerkers van de gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat zeggen tegen Omroep Gelderland dat er al langer onderdelen naar beneden komen. Vorig jaar werd om die reden een terras ontruimd. De uit 1936 stammende Waalbrug onderging in 2019 en 2020 nog een opknapbeurt.

Het gebied waar de plaat naar beneden kwam, is afgezet met hekken, zegt Rijkswaterstaat. De brug wordt geïnspecteerd met een drone.