Bendsneyder hard onderuit en mist TT in Assen, Márquez breekt pink

Bo Bendsneyder kan de TT van Assen van volgende week vergeten na een valpartij tijdens de Moto2 in Duitsland. Hij brak zijn sleutelbeen. Ook Collin Veijer, uitkomend in de Moto3, kwam ten val.

Veijer, die knap als vierde was gestart, ging na drie rondes onderuit. De 18-jarige coureur uit Staphorst reed zich overtuigend naar de koppositie, maar kwam ten val op de Sachsenring. Ondanks een teleurstellend resultaat liep de coureur weinig schade op.

"Het was een domme val", reageerde Veijer bij Ziggo Sport. "Ik ging te laat op de rem. Ik was ook wat nerveus, ik probeerde bij te blijven. Het was mooi dat ik de eerste twee rondjes met de grote jongens kon meerijden, maar het is nog niet realistisch dat ik dat al een hele race kan."

Márquez valt weer, nu tijdens warm-up

Marc Márquez heeft zich afgemeld voor de MotoGP van zondagmiddag. Zaterdag tijdens de training en kwalificatie kwam de Spanjaard al meerdere keren ten val. Tijdens een oefenrondje zondagmorgen viel Márquez opnieuw. Daar liep hij een pinkbreuk op.