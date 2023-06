Amersfoort krijgt Islamitische middelbare school

Amersfoort krijgt een Islamitische middelbare school. De school heeft daarvoor toestemming gekregen van het ministerie van Onderwijs, meldt RTV Utrecht.

Op dit moment zijn er slechts twee scholen in Nederland waar Islamitisch middelbaar onderwijs wordt gegeven, die staan in Amsterdam en Rotterdam. Binnenkort openen ook islamitische middelbare school in Utrecht en Den Haag hun deuren. Net als een tweede school in Amsterdam.

Hobbelige weg

Het starten van een nieuwe school is niet makkelijk. Bij de aanvraag gelden strenge kwaliteitseisen. Zo moet er genoeg interesse zijn van ouders, wordt er gekeken naar de hoeveelheid andere scholen in de omgeving, de ligging en het leerlingenaantal.

Veel initiatieven komen door die eisen niet door het proces van de inspectie, zo ziet ook hoogleraar Cok Bakker, als onderwijskundige en theoloog verbonden aan de Universiteit Utrecht. Volgens hem heeft dat te maken met het missen van bestuurlijke kracht om zo'n aanvraag te doorlopen. "Je moet veel kennis hebben van zaken, vooral van het Nederlandse systeem."

Samenwerken

Mohamed Amhaual, mede-initiatiefnemer van de nieuwe school in Amersfoort, deed de aanvraag voor de school in Amersfoort daarom met hulp van anderen, onder wie mensen die gespecialiseerd zijn in onderwijskundige en juridische zaken.

Dat het in Amersfoort wel gelukt is, heeft volgens hoogleraar Bakker dan ook met wilskracht te maken. "Je moet mensen hebben die de hobbelige weg willen afleggen."

Draagkracht

De nieuwe school had geen moeite met het binnenhalen van voldoende ouderverklaringen, zegt Amhaual. "We wisten al dat er veel draagvlak was in de Amersfoortse samenleving." Ook niet-islamitische ouders hebben volgens de initiatiefnemer hun handtekening gezet, wat volgens hem laat zien dat de school "breed gedragen" wordt.

In eerste instantie geeft de Islamitische school alleen vmbo-onderwijs. Maar uitbreiding sluit Amhaual op termijn niet uit. "Als de kwaliteit die we van onszelf eisen er is, kunnen we kijken naar eventuele andere mogelijkheden." De initiatiefnemer is blij dat de stad met de komst van de school een inclusiever onderwijsaanbod krijgt. "Er is vanuit onze achterban veel vraag naar zo'n locatie."