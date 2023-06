Nacht van de Vluchteling levert bijna 1,3 miljoen euro op

De veertiende editie van de Nacht van de Vluchteling heeft 1.273.876 miljoen euro opgebracht, zo meldt de organisatie. Dat is ruim een ton meer dan vorig jaar. In totaal deden 5500 mensen mee aan het wandelevenement, dat gisteravond van start ging.

De organisatie had vooraf rekening gehouden met hoge temperaturen en een hitteplan ingesteld. Zo waren er op alle rustlocaties extra waterflessen en zoute snacks aanwezig.

De deelnemers vertrokken vanuit Nijmegen, Amersfoort, Rotterdam, Tilburg en Haarlem voor een wandeling van tien, twintig of veertig kilometer. Vanochtend vroeg kwamen rond 06.15 uur de eerste lopers die veertig kilometer hadden afgelegd over de eindstreep in Utrecht. In Den Haag was de finish voor het eerst op het strand.

Opbrengst naar Syrië, Ethiopië, Sudan

Onder de deelnemers waren dit jaar ook veel mensen die zelf ooit op de vlucht moesten, zo schrijft de organisatie in een persbericht. Een van hen was Miriam Aljebouri, die als 9-jarige in 1997 met haar ouders en haar broer en zus wegvluchtte uit Irak. Zij vond het bijzonder er tijdens het nachtelijk lopen over te kunnen praten, zo tekende de stichting op: "Het was heel fijn. Iedereen was ook heel vriendelijk en lette op goed op elkaar."

De Nacht van de Vluchteling wordt sinds 2010 georganiseerd door de Stichting Vluchteling. De opbrengst van de editie van dit jaar gaat onder meer naar Syrië, Ethiopië en Sudan. Met het ingezamelde geld van het wandelevenement kan Stichting Vluchteling noodhulp bieden. Het gaat hierbij dan om eerste levensbehoeften als onderdak, eten en schoon drinkwater.