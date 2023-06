Nederlandse uitgever maakt tijdschrift met gevluchte Russische schrijvers, Oekraïners kritisch

Hoofdredacteur Maxim Osipov is een bekende schrijver uit Rusland. Uit angst voor censuur vluchtte hij vorig jaar via Armenië en Duitsland naar Amsterdam. Met het tijdschrift wil hij mensen verenigen "die van Russische cultuur houden als onderdeel van Europa". Alle schrijvers zijn tegen de oorlog, benadrukt hij.

De Nederlandse uitgeverij Van Oorschot is samen met een Russische schrijvers een tijdschrift begonnen voor verhalen en gedichten van gevluchte schrijvers uit Rusland. Sinds de oorlog kunnen zij namelijk niet meer onafhankelijk publiceren in hun thuisland. Maar het tijdschrift roept weerstand op; volgens critici staat de Russische taal symbool voor onderdrukking en bloedvergieten.

Uitgeverij Van Oorschot wil met Fifth Wave een vuist maken tegen de censuur van Poetin. Want wie in Rusland woont en kritiek uit op het regime, kan jarenlang in de cel belanden. "Dit tijdschrift wil die schrijvers in de gelegenheid stellen zich nog te kunnen uitdrukken in de taal waarin ze het lenigst zijn", zegt uitgever Frederike Doppenberg.

Niet alleen Russen mogen in het tijdschrift publiceren, ook Oekraïners die in het Russisch schrijven zijn welkom. In de eerste editie schreef Karine Aroetjoenova uit Kyiv een bijdrage. Ze spreekt een beetje Oekraïens, maar schrijven doet ze in het Russisch. "Het is voor mij een kans om gehoord te worden."

Maar niet alle Oekraïners zijn blij met een tijdschrift in de taal van de onderdrukker. Het is immoreel, vindt Volodja Jermolenko. Hij is onderdeel van PEN Oekraïne, een organisatie die zich inzet voor literatuur en vrijheid van meningsuiting. Zijn ouders voedden hem op met de Russische taal, maar vandaag de dag neemt hij die niet meer in de mond. "Het zou immoreel zijn om te denken dat we een soort dialoog kunnen aangaan terwijl onze mensen sterven door Russische bommen."