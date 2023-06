UEFA-baas Ceferin klaar met wangedrag spelers en fans: 'Het is ondraaglijk geworden'

UEFA-baas Aleksander Ceferin gaat in op het toenemende wangedrag op en rond de Europese voetbalvelden. - NOS

Na afloop van de Europa League-finale werd scheidsrechter Anthony Taylor op het vliegveld zelfs belaagd door boze fans van AS Roma. De Italiaanse club verloor de finale en trainer José Mourinho maakte tijdens en na afloop in woord en gebaar duidelijk dat hij het niet eens was met sommige beslissingen. "Gekkenwerk", noemde Van Basten het. De 55-jarige Ceferin, sinds 2016 voorzitter van de UEFA, begrijpt Van Basten en wil actie gaan ondernemen. "We moeten het pesten van de scheidsrechter bestraffen. Daar hebben we nog geen tijd voor gehad, omdat we veel finales hadden. Na het seizoen gaan we erover praten en ik verwacht voorstellen van de scheidsrechterscommissie", stelt hij.

Dan is er ook nog de onrust rondom het veld. In Nederland werden in de eindfase van de eredivisie veel wedstrijden gestaakt vanwege gegooide voorwerpen op het veld. Deze regel werd in het leven geroepen na het incident rond Davy Klaassen in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi tegen Feyenoord. Hij kreeg vanuit het publiek een aansteker op zijn hoofd. Ook tijdens de Conference League-finale tussen West Ham United en Fiorentina werd een speler met een voorwerp vanuit het publiek geraakt. Het betrof Fiorentina-aanvoerder Cristiano Biraghi, die door toedoen van een Londense supporter een bloedende hoofdwond opliep. Verschrikkelijk "Het is verschrikkelijk. Alles wat we kunnen doen, is achteraf straffen", stelt Ceferin. "Maar het is niet makkelijk om te voorkomen, want het zijn kleine objecten die lastig zijn om te controleren. De straffen moeten zwaar zijn." Of Ceferin de nieuwe Nederlandse lijn zou willen doortrekken naar Europese toernooien? "Wellicht moeten we daarover na gaan denken", zegt hij diplomatiek. Een inhoudelijk oordeel wil hij er niet over vellen. Uit een analyse van ruim 700 opgelegde boetes die de afgelopen twee seizoenen in Europese toernooien zijn uitgedeeld, blijkt dat Nederland er niet zo goed opstaat. In de meeste gevallen gaat het om sancties voor het afsteken van vuurwerk of het gooien van voorwerpen:

Vorige maand concludeerde Michael van Praag, oud-voorzitter van de KNVB en in 2016 uitdager van Ceferin, dat 'Nederland er steeds minder goed op staat in Europa'. Ceferin onderstreept dat. Na het zien van beelden van onder andere de gewelddadigheden tijdens PSV-Sevilla en AZ-West Ham United laat hij weten: "Michael heeft volledig gelijk. Dit ziet er niet goed uit." "Alle landen met deze problemen zien er slecht uit in Europa", aldus de Sloveen, die verwacht dat de disciplinaire commissie van de UEFA hard - en wat hem betreft steeds harder - gaat straffen.

Dylano K. valt de Servische Sevilla-keeper Marko Dmitrović aan en wordt naar de grond gewerkt. - NOS

Eventuele sancties voor AZ en West Ham United zijn vooralsnog niet bekend. PSV moest in totaal 29.375 euro betalen voor het gooien van objecten en het slaan van een tegenstander door een fan. Ook eiste de UEFA een gedeeltelijke sluiting van het stadion bij de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd. Ceferin: "We moeten streng zijn, maar ook met de fans praten. Het is te simpel om te zeggen dat alle fans negatief zijn. Het is een kleine groep idioten die de wedstrijd misbruikt voor hun wangedrag." 'Vulgaire, primitieve types' Hij vervolgt: "Supportersorganisaties vertellen ons dat er een minderheid is die het allemaal niets kan schelen: vulgaire, primitieve en agressieve types." Of Ceferin, met het oog op volgend seizoen, een boodschap heeft voor deze groep fans? "Ik weet niet of mijn boodschap zal helpen, maar ik hoop en adviseer ze om zich minder gewelddadig te gedragen. Om gewoon te genieten van voetbal." In het interview met UEFA-baas Aleksander Ceferin ging het ook over een aantal andere actuele zaken, zoals de volle speelkalender, het aanpakken van megasalarissen en het vertrek van Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Karim Benzema uit Europa: