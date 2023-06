'Verrassende' Geertruida maakt indruk op Oranje-iconen: 'Fantastisch ontwikkeld'

Bondscoach Ronald Koeman had ondanks het teleurstellende resultaat goede dingen gezien in het halvefinaleduel met Kroatië in de Nations League. Het optreden van Lutsharel Geertruida behoorde daartoe. De 22-jarige Feyenoorder had als vervanger van de geblesseerde Matthijs de Ligt een speciale opdracht meegekregen. Hij moest in de opbouw doorschuiven naar het middenveld en dat deed de Rotterdammer veelvuldig. "Met name in de eerste helft ging dat erg goed", zei Koeman zaterdag op de persconferentie. Eén keer toonde Geertruida iets te veel bravoure in een poging Luka Modric op rand eigen strafschopgebied voorbij te lopen. Dat liep maar net goed af, maar onderstreepte het zelfvertrouwen van de verdediger, die een wankel Oranjedebuut kende tegen Frankrijk (4-0 verlies).

Bij Feyenoord toonde Geertruida al niet alleen zijn verdedigende kwaliteiten, maar als rechtsback en centrale verdediger ook zijn vermogen om van achteruit op te komen en het middenveld te versterken. Hij was een van de sleutelspelers in het kampioensteam. Volgens Spaanse media zou FC Barcelona hem zelfs op het oog hebben, Iconen van het Nederlandse voetbal zijn onder de indruk. Ruud Krol (83 interlands): "Ik hou van spelers die initiatief nemen. Hij durft in te schuiven. Het is tegenwoordig vaak zo voorspelbaar. Geertruida verraste me." Arie Haan (35 interlands): "Geertruida heeft zich fantastisch ontwikkeld. Hij doet het erg goed."

Lutsharel Geertruida - Getty Images

Het gevolg van het inschuiven van Geertruida bij de opbouw was dat rechtsback Denzel Dumfries met Virgil van Dijk en Nathan Aké als driemansdefensie moesten achterblijven. Zo deed Manchester City-coach Pep Guardiola het ook met John Stones als extra middenvelder en Manuel Akanji, Rúben Dias en Aké als driemansblok achterin. Tegenover de lof voor Geertruida staan de zorgen om Van Dijk. Krol ziet het huidige spel van de aanvoerder van Oranje met lede ogen aan. "Van Dijk moet weer leren om vooruit te verdedigen en niet terug te lopen", zegt de 74-jarige Krol. "Hij moet zich verdedigend beter oriënteren en leiding geven, zijn verdediging goed neerzetten." Van Haan tot Krol Haan was op het WK van 1974 als inschuivende verdediger een van de belangrijke schakels in het totaalvoetbal van Oranje. Hij was toen eigenlijk een middenvelder, maar om uiteenlopende redenen waren de centrale verdedigers Rinus Israël (vader overleden), Barry Hulshoff (geblesseerd) en Aad Mansveld (niet goed genoeg bevonden) afgevallen.

Oranje 1974: Krol tweede van links, Haan derde van rechts - AFP

"Toen zijn ze bij mij uitgekomen", vertelt de nu 74-jarige Haan. "Ik wilde dan wel graag een echte verdediger naast me die bikkelhard was. Dat werd Wim Rijsbergen. Mijn taak was om vooruit te spelen. Tegen Brazilië zei Rinus Michels dat ik niet te veel moest afgeven in de breedte. Anders kon hij me er net zo goed uithalen. Alles moest vooruit." Haan was in 1974 de libero, zoals die positie van vrije, inschuivende, laatste man werd genoemd. Krol, op dat WK nog linksback, speelde een groot deel van zijn loopbaan ook op die plek en en de huidige bondscoach Koeman was er als speler een schoolvoorbeeld van. En Franz Beckenbauer niet te vergeten, misschien wel de beste. "En vergeet Horst Blankenburg niet", zegt Haan over de Duitse libero die met Ajax de Europa Cup I won in 1971, 1972 en 1973. "Als Beckenbauer er niet was geweest, had Blankenburg in dat Duitse elftal gestaan." Bekijk hieronder wat bondscoach Ronald Koeman en Denzel Dumfries vertellen over de zet om Lutsharel Geertruida te laten doorschuiven naar het middenveld:

Bondscoach Ronald Koeman vertelt over zich tactische zet tegen Kroatië om Lutsharel Geertruida te laten doorschuiven naar het middenveld. En wat verandert dat voor de rol van Denzel Dumfries. - NOS