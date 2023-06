Volleybalsters domineren en boeken belangrijke zege op Bulgarije in Nations League

Een uitmuntend resultaat van de Nederlandse volleybalsters, die in de Nations League overtuigend gewonnen hebben van Bulgarije. In drie sets was het duel al beslist: 26-24, 25-17, 25-17.

Afgelopen vrijdag won Nederland knap van Polen, gisteren werd nipt verloren van Italië. Door de nieuwe zege stijgt Nederland op de Nations League-ranglijst naar plek dertien en neemt het afstand van de staart. Voorafgaand aan het weekend stond de ploeg van Felix Kolowski nog veertiende.