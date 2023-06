Spotify-topman over ontbonden contract: Harry en Meghan zijn oplichters

Bill Simmons, het hoofd Podcastinnovatie bij Spotify, vindt prins Harry en zijn vrouw Meghan oplichters. Hij heeft geen goed woord over voor de twee, die afgelopen week de ontbinding bekendmaakten van hun miljoenencontract met de streamingdienst. "Was ik maar betrokken geweest bij de onderhandelingen over hun vertrek."

Het was de bedoeling dat het prinselijk paar meerdere podcastseries exclusief voor Spotify zou gaan maken. Uiteindelijk werd daar maar eentje van gerealiseerd, Archetypes, waarin Meghan praat over de beeldvorming van de moderne vrouw met gasten als Serena Williams en Mariah Carey. Het contract met het paar was naar verluidt 25 miljoen dollar waard, hoeveel Harry en Meghan daarvan gekregen hebben is niet bekendgemaakt.

"De verdomde oplichters, die podcast hadden we met hen moeten lanceren", zei Simmons sardonisch in zijn eigen podcast. Simmons richtte in 2016 podcastwebsite The Ringer op, over sport en popcultuur. Hij werd in 2020 overgenomen door Spotify, hetzelfde jaar dat Harry en Meghan hun podcastproject bij dat bedrijf aankondigden.

De contracten maakten deel uit van Spotify's strategie om voet aan de grond te krijgen in de podcastsector. Onderhand komt de dienst daar langzaam van terug: afgelopen week kondigde het bedrijf een 'heroriëntering' aan die het ontslag van 200 medewerkers betekende.

Haaks op officiële verklaring

Simmons zegt in zijn podcast te hebben geprobeerd Harry te helpen met het maken van meer content. "Ik moet op een avond maar eens dronken worden en vertellen over het Zoomgesprek dat ik met Harry had om hem te helpen met een podcastidee. Dat is een van mijn beste verhalen." Details geeft hij verder niet.

Het verhaal van Simmons staat haaks op de gezamenlijke verklaring die Spotify vrijdag met het prinselijk paar publiceerde. Daarin schreven ze juist dat het besluit in goed overleg was genomen en beide partijen blij waren met de uitkomst. Wel had een bron aan vakblad Variety laten doorschemeren dat Spotify "meer programma's had verwacht" van de twee.

Spotify delen

Het is niet de eerste keer dat Simmons zich laatdunkend uitlaat over het paar. "Ik schaam me dood dat ik verdomme Spotify moet delen met hem. Hij is klote", zei de podcaster in januari, rond het verschijnen van Harry's autobiografie.

"Wat doet hij nou helemaal? Wat is je talent? Waarom luisteren we naar je? Dus je bent in de koninklijke familie geboren en toen vetrokken. Waar ben je eigenlijk goed in?"

Afgezien van hun verklaring met Spotify hebben Meghan en Harry nog geen toelichting gegeven op hun vertrek.