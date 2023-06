Spaanse 'regista' Rodri na lang seizoen in finale Nations League: 'Riskant voor spelers'

Hij reed tot voor kort in een tweedehands Opel Corsa. Zijn vriendin die chirurg wil worden, leerde hij kennen op de universiteit. Zelf woonde hij daar op een campus in een studentenkamer tijdens zijn studie bedrijfseconomie, om geen les te missen.

"Soms is het riskant voor de speler. Daar moet dus naar gekeken worden", zegt Rodri. "Maar we focussen ons gewoon op de finale."

Rodri dook er zelf ooit in. Hoeveel hij er dit seizoen speelde? "Ik denk 57 of 58 wedstrijden. (Het waren er 63, red.) Voetbal is tegenwoordig zo. Ik denk dat het te veel is. Je kunt de spelers niet zo veel wedstrijden laten spelen, ook met het WK nog eind vorig jaar", zegt Rodri op de persconferentie een dag voor de Nations League-finale.

De elf jaar jongere Rodri spreekt vol bewondering over Modric. "Ik hoop dat ik op die leeftijd zo fit ben als hij. Maar dat wordt heel moeilijk. Wij hebben ook spelers van 36, 37 jaar, zoals Joselu en Navas. Ongelofelijk, op dit niveau. Je zou het kunnen onderzoeken. Misschien is het iets genetisch."

Daarin treft Rodri op het middenveld een 37-jarige Kroaat met een fluwelen rechtervoet en longen van een paard. Frenkie de Jong kon niet mee met het niveau van Luka Modric. Nu is het aan Rodri, al enkele seizoenen de spil in het spel van Pep Guardiola, om te laten zien of hij het wel kan.

"Ik weet niet of iemand zestig wedstrijden in een jaar tien seizoenen kan volhouden. Of goed voor je lijf zorgen. Het is een wapen. Maar met zestig wedstrijden per jaar weet ik niet of ik dat over tien jaar nog kan. Het is indrukwekkend."

Als Rodri ook die 'genen' heeft en nog tien seizoenen door voetbalt, is de kans groot dat hij in 2033 met de Spaanse nationale ploeg gewoon nog hetzelfde voetbal speelt als nu: de wedstrijd domineren met balbezit.

Het tikitaka-evangelie dat zo'n vijftien jaar geleden in Barcelona onder Guardiola ontstond, bekeerde heel Spanje in rap tempo tot het positiespel. De huidige nieuwe bondscoach Luis de la Fuente, die de taak heeft het Spaanse voetbal er weer bovenop te helpen, zal daar net als zijn voorgangers niet snel van afwijken. Toch?

"Uit de statistieken blijkt dat balbezit vroeger bijna een garantie was voor de overwinning", zegt De la Fuente. "Tegenwoordig zie je dat het aantal clubs dat met minder balbezit wint, sterk is toegenomen. Dus dat dit is de ontwikkeling."