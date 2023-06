Wekdienst 18/6: Oranje in troostfinale Nations League • Regen in aantocht

Goedemorgen! Op de Dam wordt vandaag gedemonstreerd voor de rechten van migranten en asielzoekers. Oranje staat in Enschede tegenover Italië in de troostfinale van de Nations League. Om 14.30 uur is de aftrap. Later op de avond is de finale tussen Kroatië en Spanje. En na een week mooi weer gaat het regenen. Eerst het weer:

Afbeelding ter illustratie - NOS

De dag begint nog met lichte sluierbewolking, maar tijdens de middag raakt het vanuit het zuiden steeds meer bewolkt. Op sommige plaatsen kan het zelfs gaan regenen. Daarbij is het broeierig warm met maximaal 25 tot 31 graden. Ook is er onweer mogelijk. Vanavond blijft het warm en is er kans op een lokale bui. Tijdens de nacht trekken enkele buien noordwaarts over het land. De komende dagen blijft het vrij warm, met vooral dinsdag enkele onweersbuien.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Op de Dam in Amsterdam wordt gedemonstreerd voor de rechten van migranten en asielzoekers. De organisatie MiGreat verzet zich tegen het grensgeweld en de slechte opvang.

Tallon Griekspoor staat in de finale van de Libéma Open in Rosmalen. Hij neemt het om 14.30 op tegen de Australiër Jordan Thompson. Om 12.00 uur staat de finale voor de vrouwen gepland tussen Jekaterina Aleksandrova en Veronika Koedermetova. Beide wedstrijden zijn live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app.

Sporter Maarten van der Weijden begint aan zijn Elfstedentriatlon, waarmee hij geld inzamelt voor kankeronderzoek. Hij zal de 'Tocht der Tochten' achter elkaar zwemmen, fietsen én lopen. Zijn tocht is live te volgen bij de NOS, via het YouTube-kanaal van NOS Sport. Ook is de hele week een dagelijks programma op YouTube en op NPO 1. Radioluisteraars worden via NPO Radio 5 op de hoogte gehouden.

En ook de finale van de Nations League is vandaag. Eerst om 14.30 uur de troostfinale tussen Nederland en Italië. En om 20.20 uur trappen Kroatië en Spanje af voor de finale van het Europese voetbaltoernooi.

Wat heb je gemist? De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is aangekomen in China. Hij blijft twee dagen in Peking. Daar ontmoet hij zijn Chinese collega Qin Gang en mogelijk ook president Xi Jinping. Een van de doelen van Blinkens reis is 'directe communicatie' tussen beide landen, zodat de concurrentie met China niet leidt tot een conflict. Het is een moeilijk bezoek; de relatie tussen China en de Verenigde Staten staat onder grote druk. Dat komt onder meer door de aanhoudende handelsoorlog en de Chinese ballon boven Amerika, eerder dit jaar. Volgens de VS was dat een spionageballon. Ander nieuws uit de nacht: Uitverkocht Gelredome wacht tevergeefs op Burna Boy, artiest blijft weg: Duizenden fans die naar een concert van de Nigeriaanse artiest waren gekomen, zijn vertrokken zonder ook maar iets van hem te hebben gezien. De zanger kwam niet opdagen en na twee uur wachten werd het concert afgelast.

Premier Mitsotakis hekelt kritiek op kustwacht: De Griekse premier Mitsotakis heeft getergd gereageerd op kritiek dat de Griekse kustwacht te weinig zou hebben gedaan om de ramp met een overvol migrantenschip te voorkomen. Een dag na de ramp werd bekend dat de kustwacht het schip zag, maar niet ingreep.

Britse krant zet video van lockdownfeest Conservatieven online: De krant The Mirror heeft voor het eerst videobeelden online gezet van een lockdownfeest van Britse politici in coronatijd. Daarop is te zien hoe leden van de Conservatieve Partij bij elkaar staan, drinken en dansen.

En dan nog even dit: In Londen werd gisteren Trooping the Colour gevierd, de officiële verjaardag van de Britse koning. Aan de ceremonie deden ongeveer 1400 militairen, 200 paarden en 400 muzikanten mee. Het evenement is altijd in juni, ook al is Charles in november jarig. Tijdens de ceremonie kregen ook een aantal Britse prominenten een koninklijke onderscheiding. Op het lijstje stond onder anderen auteur Ian McEwan, oud-profvoetballer Ian Wright, Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour en The Queen-regisseur Stephen Frears. En zo zag die ceremonie eruit:

