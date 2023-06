Doden door noodweer in Brazilië

In Brazilië zijn zeker elf mensen om het leven gekomen door noodweer. Naar circa twintig andere personen wordt nog gezocht. Vooral de zuidelijke staat Rio Grande do Sul werd getroffen.

Op sommige plekken viel in een dag twee keer zoveel regen als normaal in de hele maand juni. Grote delen van verschillende steden kwamen blank te staan.

In de afgelopen twee dagen hebben de autoriteiten al ruim 2400 reddingsacties uitgevoerd. Met helikopters wordt het getroffen gebied afgespeurd naar mensen in problemen. Vooral in de plaats Caraa, met 8000 inwoners, hebben veel inwoners hulp nodig.