Britse krant zet video van lockdownfeest Conservatieven online

Buiten beeld wordt gevraagd of er wordt gefilmd. Degene die de opnames maakt antwoordt iets, waarop wordt gezegd: "Zolang niet wordt gestreamd dat we de regels overtreden."

Het feestje was volgens The Mirror in het hoofdkantoor van de Conservatieve Partij. Er zouden 24 mensen bij zijn geweest, onder wie bekenden van Johnson.

Tegen de BBC zegt de Conservatieve Partij dat er maatregelen zijn genomen tegen de mensen die in het filmpje te zien zijn.

Rol Johnson

De Tories worden al ruim anderhalf jaar achtervolgd door de lockdownfeestjes. Donderdag verscheen nog een onderzoeksrapport over de kwestie. Daarin werd geconcludeerd dat Boris Johnson als premier het Lagerhuis opzettelijk had misleid bij vragen over de borrels. Vooruitlopend op dat rapport had Johnson al zijn plek in het Lagerhuis opgegeven.