Blinken aangekomen in Peking, direct contact voornaamste doel

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is aangekomen in China. Hij blijft twee dagen in Peking en ontmoet in ieder geval zijn Chinese ambtgenoot Qin Gang en mogelijk ook president Xi Jinping.

Blinken wacht een moeilijk bezoek. De relatie tussen China en de Verenigde Staten staat onder grote druk door onder meer de spanningen rond Taiwan, de aanhoudende handelsoorlog, de verschillende standpunten over de oorlog in Oekraïne en de inzet van een Chinese ballon boven Amerikaanse grondgebied, eerder dit jaar. Volgens de VS was dat een spionageballon.

Het is het eerste bezoek van een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan China sinds 2018. Voor vertrek zei Blinken dat directe communicatie een van zijn doelen is van de reis. "Als we ervoor willen zorgen dat de concurrentie die we hebben met China niet uitmondt in een conflict, dan moet je beginnen met communiceren."

Overal meegekeken

Het bezoek van Blinken aan China wordt ook op de financiële markten nauwlettend gevolgd. De Verenigde Staten en China zijn de grootste economieën van de wereld. Eventuele toenadering of juist nieuwe spanningen kunnen ook daar grote gevolgen hebben.

Blinken zou eigenlijk al in februari naar Peking reizen, maar ging niet na de 'ballonrel'. Het bezoek van vandaag wordt door kenners gezien als een soort verkenning, die drempelverlagend moet werken voor toekomstige bezoeken over en weer.