Bezoek Blinken aan Peking begonnen, voorkomen misverstanden voornaamste doel

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is zijn bezoek aan China begonnen. Hij werd bij een gastenverblijf van de Chinese regering in Peking verwelkomd door zijn Chinese ambtsgenoot Qin Gang. De twee schudden elkaar de hand en er werden foto's gemaakt, daarna gingen ze naar binnen voor een gesprek achter gesloten deuren.

Blinken wacht een moeilijk bezoek. De relatie tussen China en de Verenigde Staten staat onder grote druk door onder meer de spanningen rond Taiwan, de Chinese machtsuitbreiding in de Zuid-Chinese Zee, de aanhoudende handelsoorlog en de verschillen in standpunten over de oorlog in Oekraïne.

Misverstanden voorkomen

Doorbraken worden niet verwacht. Voor vertrek zei Blinken dat directe communicatie een van zijn doelen is van de reis. De VS wil er zeker van zijn dat de tweestrijd met China niet uitmondt in een conflict door misverstanden die te voorkomen zijn, aldus Blinken.

Blinken blijft twee dagen in Peking en ontmoet in ieder geval zijn Chinese ambtgenoot Qin Gang en mogelijk ook president Xi Jinping. President Biden hoopt Xi nog dit jaar zelf te ontmoeten. Dat zou bij de G20-top in september in Singapore kunnen zijn, maar ook in november bij een top in Los Angeles voor landen in en rond de Stille Oceaan.

Financiële markten

Het bezoek van Blinken aan China wordt ook op de financiële markten nauwlettend gevolgd. De Verenigde Staten en China zijn de grootste economieën van de wereld. Eventuele toenadering of juist nieuwe spanningen kunnen ook daar grote gevolgen hebben.

Het is voor het eerst in vijf jaar dat een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken China bezoekt. Deze ontmoeting stond in februari al op het programma, maar werd door de VS uitgesteld vanwege een Chinese ballon die door het Amerikaanse luchtruim dreef. De VS ging ervan uit, dat die voor spionagedoeleinden was bedoeld.