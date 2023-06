Grenstunnel Oost-Berlijn na 53 jaar ontdekt

De tunnel aan de Bernauer Strasse werd op 1 juni ontdekt bij werkzaamheden. Lokale media melden dat bekend was dat er bij het bouwterrein een tunnel lag, maar waar precies was niet duidelijk.

In Berlijn is een tunnel ontdekt uit de tijd van de Berlijnse Muur. De tunnel - met 50 bij 70 centimeter net groot genoeg om kruipend doorheen te gaan - ligt onder een straat waar vroeger de grens was tussen Oost- en West-Berlijn.

De Berlijnse Muur

Berlijn bestond van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot 1990 uit twee delen: het oosten van de stad was communistisch en de hoofdstad van Oost-Duitsland, het westelijke deel was democratisch en hoorde bij West-Duitsland. In 1961 besloot het Oost-Duitse regime tot de bouw van een grensmuur, om de exodus van Oost-Duitsers naar West-Berlijn te stoppen. Zo werden Oost- en West-Berlijn voor decennia van elkaar gescheiden.

Meer dan honderd Oost-Duitsers die over de Muur probeerden te klimmen, werden door grenswachten doodgeschoten of verongelukten. Zeker 5000 mensen lukte het wel om over de Muur naar West-Berlijn te komen: met voertuigen, door het water, het riool, of door zelf gegraven tunnels. De Berlijnse Muur viel op 9 november 1989 na wekenlange demonstraties.