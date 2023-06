Uitverkocht Gelredome wacht tevergeefs op Burna Boy, artiest blijft weg

Duizenden fans die naar een concert van de Nigeriaanse artiest Burna Boy in Arnhem waren gekomen, zijn vertrokken zonder ook maar iets van hem te hebben gezien of gehoord. De zanger kwam niet opdagen en na ruim twee uur wachten werd het concert alsnog afgelast.

Burna Boy zou optreden in een uitverkocht Gelredome. Het stadion was helemaal vol toen de show om 20.45 uur zou beginnen, maar de artiest was in geen velden of wegen te bekennen. Rapper Jonna Fraser, eigenlijk een verrassingsact, heeft het publiek in de tussentijd vermaakt.

Pas na 23.00 uur werd omgeroepen dat het concert niet meer zou doorgaan en dat fans moesten vertrekken. Veel mensen hadden dat toen al gedaan.

Zo werd het in het stadion bekendgemaakt: