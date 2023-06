Duitser die wordt verdacht van fataal ongeluk profrenner Rebellin aangehouden

De man die ervan wordt verdacht dat hij eind vorig jaar ex-profwielrenner Davide Rebellin doodreed, heeft zich in Duitsland gemeld bij de politie. Tegen de vrachtwagenchauffeur was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Donderdag meldde hij zich met zijn advocaat bij de autoriteiten in Steinfurt, over de grens bij Enschede.

Davide Rebellin werd op 30 november in Noord-Italië met zijn fiets geraakt door een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke. De vrachtwagenchauffeur reed na het ongeluk door. Uit bewakingsbeelden bleek later dat hij wel was uitgestapt en de wielrenner had zien liggen.