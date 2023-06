Duizenden huishoudens Twente hele avond zonder stroom

In Twente hebben duizenden mensen de hele avond geen elektriciteit gehad. De stroomstoring was in een relatief groot gebied tussen Ommen en Almelo. Getroffen plaatsen waren onder meer Den Ham en Vroomshoop. Ook uit het buitengebied van Vriezenveen kwamen storingsmeldingen.

Volgens netbeheerder Enexis begon de storing rond 18.15 uur, na een brand in een onderstation in Vroomshoop. Zo'n 8000 huishoudens waren erdoor getroffen. Halverwege de avond was de brand onder controle en konden storingsmonteurs het station in.

Omdat het back-upsysteem nog intact was, kon de stroom in de loop van de avond worden hersteld. Rond 01.00 uur was vrijwel iedereen in het getroffen gebied weer aangesloten.