Trump krijgt experimentele behandeling, is vermoeid

President Trump, die eerder vandaag bekendmaakte dat hij besmet is met het coronavirus, heeft een experimentele behandeling met antilichamen gekregen. Witte Huis-arts Sean Conley heeft dat bekendgemaakt. Trump is moe maar opgewekt, schrijft de arts in een verklaring. De president zal "zonder onderbreking" zijn werk voortzetten terwijl hij in quarantaine zit in het Witte Huis.

Verder liet het Witte Huis weten dat Trump gewoon zal meedoen aan de verkiezingen op 3 november. Alle campagnebijeenkomsten in de aanloop naar de verkiezingen worden uitgesteld of omgezet in online evenementen.

Vanmiddag werd bekend dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden niet is besmet. Hij is twee keer getest in verband met de besmetting van Trump. Op Twitter schreef Biden dat de gebeurtenissen hopelijk dienen als waarschuwing dat het dragen van mondkapjes noodzakelijk is. Biden wenst zijn tegenstander een voorspoedig herstel.

Risicogroep

Trump en zijn vrouw Melania lieten zich testen omdat Hope Hicks, een topadviseur van Trump, besmet is met het virus. Trump is 74 jaar oud en valt daarmee binnen de risicogroep. Hij moet voorlopig in quarantaine. Melania heeft gezegd dat ook zij last heeft van "milde klachten", maar dat ze zich "over het algemeen" goed voelt.