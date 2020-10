'Trump heeft verkoudheidsklachten', dochter en vicepresident niet besmet

Er is iets meer bekend over de toestand van president Donald Trump, die eerder vandaag bekendmaakte positief te zijn getest op het coronavirus. Volgens de krant The New York Times kampt de president met verkoudheidsklachten.

Trump wilde zelf niets kwijt over zijn toestand, maar een woordvoerder van het Witte Huis meldt dat het om milde klachten gaat. Trump is vanuit het Witte Huis nog gewoon aan het werk, verzekerde de woordvoerder. Witte Huis-arts Sean Conley zei verder dat Trump "zonder onderbreking" door zal blijven werken.

Risicogroep

De Republikeinse senator Lindsey Graham liet weten dat hij contact heeft gehad met Trump, en dat de president opgewekt klinkt. Trump en zijn vrouw lieten zich testen omdat Hope Hicks, een topadviseur van Trump, besmet is met het virus. Trump is 74 jaar oud en valt daarmee binnen de risicogroep. Hij moet voorlopig in quarantaine.

Ook in het Democratische kamp zijn inmiddels mensen getest op corona. Of de Democratische presidentskandidaat Joe Biden besmet is, is nog onbekend. Afgelopen dinsdag ging president Trump in debat met Biden. De twee schudden daarbij geen handen, maar stonden wel op ongeveer drie meter afstand van elkaar, zonder een mondkapje te dragen.

De kandidaat van de Democraten tweette eerder vandaag dat hij zijn tegenstander een voorspoedig herstel wenst.