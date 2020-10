'Trump heeft verkoudheidsklachten', Biden test negatief op corona

trump - AFP

Er is iets meer bekend over de toestand van president Donald Trump, die eerder vandaag bekendmaakte positief te zijn getest op het coronavirus. Volgens de krant The New York Times kampt de president met verkoudheidsklachten. Trump wilde zelf niets kwijt over zijn toestand, maar een woordvoerder van het Witte Huis meldt dat het om milde klachten gaat. Trump is vanuit het Witte Huis nog gewoon aan het werk, verzekerde de woordvoerder. Witte Huis-arts Sean Conley zei verder dat Trump "zonder onderbreking" door zal blijven werken. Intussen is ook bekend dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden niet is besmet. Hij en zijn vrouw zijn negatief getest, heeft Biden op Twitter bekendgemaakt. Eerder op de dag werd de Democraat getest, naar aanleiding van de besmetting van Trump. Op Twitter schreef Biden dat de gebeurtenissen "hopelijk dienen ter herinnering" voor het dragen van mondkapjes. Biden wenst zijn tegenstander een voorspoedig herstel. Risicogroep Trump en zijn vrouw Melania lieten zich testen omdat Hope Hicks, een topadviseur van Trump, besmet is met het virus. Trump is 74 jaar oud en valt daarmee binnen de risicogroep. Hij moet voorlopig in quarantaine. Melania heeft gezegd dat ook zij last heeft van "milde klachten", maar dat ze zich "over het algemeen" goed voelt.

Pence negatief getest Inmiddels is ook Mike Pence, Trumps vicepresident en running mate in de verkiezingen, getest. Hij heeft het virus niet, liet zijn woordvoerder weten. Persbureaus melden dat Pence en Trump voorlopig gescheiden moeten werken. Dat geldt ook voor hun staf. Ook Trumps dochter Ivanka en haar man Jared Kushner kregen een negatieve testuitslag. De twee zijn niet alleen familie van de president, maar vervullen ook een belangrijke adviserende rol binnen het Witte Huis. Dinsdag vergezelden ze de president en diens adviseur Hicks naar het debat met Biden. Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zei eerder vandaag dat ze in gedachten bij de president is, maar voegde daaraan toe dat ze hoopt dat de besmetting voor hem een leermoment is. Staatshoofden en regeringsleiders zoals de Russische president Poetin en Britse premier Johnson hebben Trump beterschap gewenst.