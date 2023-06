Nederland sneuvelt met gelegenheidsduo tegen ruziënde Belgen op WK darts

Zonder Michael van Gerwen is Nederland al in een vroeg stadium gesneuveld op het WK darts voor landenteams in Frankfurt. Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode waren in de tweede ronde niet opgewassen tegen de ruziënde Belgen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts (7-8).

Van den Bergh en Huybrechts hadden 'issues', werd bevestigd in een verklaring die de Belgische ploeg op sociale media slingerde.

Wat er precies aan de hand was tussen de twee, werd niet duidelijk. Na een goed gesprek zijn de plooien nog niet gladgestreken, maar het gaat inmiddels wel beter tussen de twee. "We waren opnieuw een team, anders win je deze wedstrijd tegen Nederland niet", zei Huybrechts tegen VTM.

Kwartfinale in zicht

Van Gerwen was onvoldoende hersteld van zijn tandheelkundige operatie van afgelopen maandag, waardoor Van Duijvenbode een koppel vormde met Noppert. Na een bloedstollende partij mochten de Nederlanders op 7-7 zelf aan de beslissende leg beginnen, maar werden ze gebroken in hun jacht op een kwartfinaleplek.

Nederland won het toernooi vier keer, voor het laatst in 2018. Australië is titelverdediger.