Oostenrijk overleeft Belgische stormloop, Portugal blijft op EK-koers

Bij Portugal was Cristiano Ronaldo intussen aan zijn 199ste interland bezig, maar de aanvaller kon die niet opluisteren met een treffer tegen Bosnië en Herzegovina. Desondanks werd er wel ruim gewonnen (3-0).

Na een uur herstelde Romelu Lukaku het evenwicht, maar de topscorer aller tijden van België had ook een paar keer pech met zijn krachtige schoten van afstand. Mike Trésor debuteerde nog in de slotfase, een oud-speler van onder meer NEC en Willem II.

Oostenrijk hield ondanks een stormloop van de Belgen stand in het Koning Boudewijnstadion (1-1). In de extra tijd krulde Youri Tielemans de bal zelfs nog tegen de lat.

België is tegen zijn eerste puntenverlies aangelopen in de EK-kwalificatie. Sterker nog, voor het eerst werd er onder het bewind van bondscoach Domenico Tedesco niet gewonnen.

Bosnië beet flink van zich af en had via oudgediende Edin Dzeko ook de leiding kunnen nemen, maar bij een grote kans op de 0-1 (volley) ging de bal over. Aan de overkant zag Ronaldo een harde kopgoal vanwege buitenspel worden afgekeurd.

Dankzij Bernardo Silva en twee keer Bruno Fernandez werd de zege daarna alsnog veiliggesteld door de Portugezen, die met negen punten uit drie duels en een doelsaldo van 13-0 royaal aan de leiding gaan in hun groep.

IJsland zakt weg

Na drie amper speeldagen in deze EK-kwalificatie zijn er bij de landen die afgelopen jaren geregeld op de grote toernooien actief waren de meeste problemen bij IJsland.