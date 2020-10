Corona, krimp en een dreigende no-deal-brexit vormen perfecte storm voor VK

Een tweede coronagolf. Een gigantische economische krimp. En dan ook nog de dreiging van een no-dealbrexit. Geen enkel ander land in Europa gaat zo'n spannende herfst tegemoet als Groot-Brittannië.

Terwijl Boris Johnson nog geen negen maanden geleden na zijn sensationele verkiezingsoverwinning op rozen zat, is zijn populariteit nu aan het dalen. Zelfs onder zijn nieuwe kiezers uit voormalige Labour-districten.

De torens van de gesloten mijn in Mansfield zijn in de hele omgeving te zien. Het is de herinnering aan de tijd dat de hele stad van de kool leefde, tot diep in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Nu zijn de meeste ramen ingegooid en zitten de oude stalen constructies onder de vogelpoep.

Nieuwe politieke koers voor oude mijnstad

Documentairemaker Jay Martin wilde juist hier afspreken om uit te leggen hoe Mansfield is veranderd. "Dit was het kloppende hart van de gemeenschap. Alles draaide om de mijn. En iedereen stemde Labour. Deze verlaten mijn staat symbool voor het toen en tegelijk ook voor het nu. Want sinds premier Thatcher de mijnen sloot, is er hier weinig meer voor in de plaats gekomen."

Hij kon zijn ogen niet geloven toen de stad waarin hij opgroeide ineens voor de Conservatieven stemde. De vroegere aartsvijand. In Mansfield trokken de mijnwerkers ten strijde tegen de Iron Lady tijdens de beruchte mijnwerkersstakingen in de jaren tachtig. Sinds 1918 was de stad altijd in handen geweest van Labour.