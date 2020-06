Mishandelde homo's Arnhem: we hadden beter onze mond kunnen houden

Dit riep de 31-jarige Ronnie naar zijn man nadat ze in Arnhem door een groep jongeren waren mishandeld.

De twee mannen liepen vannacht in Arnhem hand in hand over straat, toen ze werden aangevallen. "Normaal doen we dat nooit, hand in hand lopen in het openbaar. Juist om niet te provoceren", vertelt Jasper (35) aan Omroep Gelderland. Maar we hadden een leuke avond gehad, het was laat en we dachten dat we alleen waren."

"Maar toen was daar opeens die groep van zes tot acht Marokkaanse jongeren", vertelt hij. De mannen werden uitgescholden, er ontstond een ruzie. Ze werden uit elkaar getrokken en "voor ik het wist lag ik op de grond te vechten met drie man bovenop me".