Koeman dient Frenkie de Jong van repliek: 'Fransen zijn nog later thuis'

"Je bent uitgeschakeld. Het heeft geen nut meer", sprak Frenkie de Jong na het verlies van Oranje tegen Kroatië. Na een lang en slopend seizoen zat niemand volgens de middenvelder op de troostfinale van de Nations League zat te wachten. Het is zondag toch de realiteit: Nederlands speelt in Enschede om het brons tegen Italië. Bondscoach Ronald Koeman is het niet met De Jong eens en wees de middenvelder op het feit dat alle landen in de EK-kwalificatie ook twee wedstrijden moeten spelen. Zo moeten de Fransen maandag nog aan de bak tegen Griekenland in het Stade de France. "Die zijn nog later thuis dan jij", zei Koeman tegen Frenkie de Jong. "Als we geen Nations League hadden gehad, hadden we gewoon twee EK-kwalificatiewedstrijden gespeeld", stelt Koeman. "Dat vergeten de mensen weleens. We nemen deze wedstrijd heel serieus. Er zullen veel supporters zijn. Dat alleen schept al een verplichting om er alles aan te doen. En een resultaat kunnen we ook gebruiken."

Ronald Koeman (r) en Frenkie de Jong (l) - ANP

Koeman was tevreden over de staat van zijn selectie na de deceptie in De Kuip. "De teleurstelling was natuurlijk groot, maar wat ik heb gezien op de training was erg goed en fris. Iedereen is er klaar voor. We hebben net zo goed getraind als tegen Kroatië. Ik heb er vertrouwen in dat de energie ook zondag aanwezig zal zijn."

Nations League bij de NOS De finale van de Nations League tussen Spanje en Kroatië is zondag live bij de NOS te volgen. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. Op NPO Radio 1 zijn er flitsen van het duel te beluisteren. De troostfinale tussen Nederland en Italië is zondag om 15.00 uur in Enschede en live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. Op NPO Radio 1 kun je luisteren naar een liveverslag. Ook laten we zondag op al onze platformen meer zien van het interview met UEFA-baas Alexander Ceferin.

Koeman gaat spelers daarom zeker geen rust geven en beschikt over een nagenoeg fitte selectie. "Alleen Jurriën Timber heeft lichte klachten. Over hem beslissen we morgenvroeg. Verder heeft iedereen kunnen trainen." 'Als iemand zelfkritisch is, is het Virgil van Dijk' Naast het behalen van een overwinning en daarmee de derde plaats in de Nations League ziet de bondscoach het treffen met de Azzurri ook als een goede test voor de EK-kwalificatiewedstrijden in september tegen Griekenland en Ierland. "Er is woensdag ook veel goed gegaan en dat willen we doorzetten", zegt Koeman. "Dat kan alleen als je eraan werkt. We willen dingen hetzelfde doen en dingen verbeteren." Naast de twee penaltygoals kreeg Oranje tegen de Kroaten doelpunten tegen van Mario Pasalic (de 1-2) en van Bruno Petkovic (de 2-3). Bestudering van de beelden bevestigde voor de bondscoach dat die goals bij beter verdedigend werk voorkomen hadden kunnen worden en dat ook aanvoerder Virgil van Dijk niet vrijuit ging.

Bondscoach Ronald Koeman blikt terug op het Nations League-duel met Kroatië en wijst onder meer op het zwak verdedigen bij de tegengoals. Ook kijkt hij vooruit naar het duel met Italië. - NOS