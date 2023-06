Kind verdronken in recreatieplas bij Sneek

In de buurt van Sneek is vanmiddag een jongetje om het leven gekomen in een recreatieplas. Het kind verdronk in recreatiegebied De Potten, in Offingawier. Sinds 16.45 uur was de jongen van basisschoolleeftijd vermist. Enkele uren later werd hij in het water gevonden, na een zoektocht door de brandweer, politie, duikers en recreanten.

De hulpdiensten, die massaal ter plaatse waren, hebben de jongen nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hij is ter plekke overleden.

De brandweerkorpsen van Sneek, Heeg, Langweer, Leeuwarden en Grou waren opgeroepen. Ook een traumahelikopter kwam naar het recreatiegebied. Uiteindelijk is de jongen gevonden doordat duikers en omstanders samen een menselijke ketting hadden gevormd en zo het water uitkamden, meldt Omrop Fryslân.

De politie begint een onderzoek naar aanleiding van het incident.