Zwaarbewapende beveiligers in VS door tekort aan agenten: 'Vuur met vuur bestrijden'

Overvallen, inbraken en schietpartijen. Het is eigenlijk iedere dag wel raak in Nicetown-Tioga, een van de gevaarlijkste wijken van Philadelphia. Er is niet genoeg politie op straat en de criminaliteit overheerst. Lokale ondernemers zijn het zat en besloten dat het anders moest. Particuliere beveiligers met zware wapens bewaken er nu tankstations, supermarkten en gebedshuizen. Het illustreert de staat van de politie in Amerika.

Bewakers van het beveiligingsbedrijf van André Boyer houden dit tankstation in Philadelphia scherp in de gaten. Het pompstation werd geteisterd door overvallen en drugsoverlast. De politie kon er weinig aan doen door een tekort aan agenten. - NOS

Philadelphia heeft te maken met veel vuurwarpengeweld. In 2022 waren er in de stad meer dan 500 schietpartijen. Die cijfers staan niet op zichzelf. In steden als Chicago, New York, Houston en Los Angeles werden in 2022 de meeste moorden gepleegd. Chicago gaat al elf jaar aan de top, met bijna 700 moorden in één jaar in 2022.

Het bestrijden van criminaliteit is een belangrijk thema in verkiezingscampagnes, maar het bereiken van een oplossing lijkt ver weg. Volgens Boyer is zijn bedrijf dan ook uit noodzaak geboren. "Bij een overval duurt het minimaal twintig minuten voordat de politie ter plaatse is. Wij zijn er om leven, vrijheid en bezittingen te beschermen."

Gevaarlijke trend

Maar lang niet iedereen vindt dat een goed idee. Cheryl Irons-Guynn is hoogleraar strafrecht aan Temple University en ze maakt zich grote zorgen over deze trend. Volgens haar is het gevaarlijk dat meer mensen zich gaan bewapenen zonder dat ze daar de juiste training voor hebben gehad.

"Er is van alles op- en aan te merken op onze politie, maar er zijn in ieder geval grenzen in hoeverre politieagenten dodelijk geweld mogen gebruiken. Zij zijn getraind om een situatie te laten deëscaleren." Volgens haar moet de focus eerder komen te liggen op het herstel van het vertrouwen in en aanzien van de politie.

Negatief beeld politie

Een baan als politieagent verliest zichtbaar populariteit. In 2022 dienden 47 procent meer agenten hun ontslag in dan in 2019 en gingen er bijna 20 procent meer agenten met pensioen. Het aantal agenten daalde in Philadelphia sinds 2019 met 10 procent, landelijk nam de grootte van het politiekorps af met 7 procent, blijkt uit cijfers van de overheid.

Irons vertelt dat haar studenten ook geen toekomst meer zien in een carrière bij de politie. "Er heerst veel kritiek onder studenten, die een negatief beeld van de politie hebben. Als ze overwegen om wel voor de politie te gaan werken levert dat vaak onbegrip op bij vrienden en familie."

Bad guy

Structurele problemen binnen de politie werden aan het licht gebracht in 2020, nadat George Floyd, een Afro-Amerikaan, overleed bij zijn arrestatie. De video van Floyds dood, waarin hij in wurggreep werd gehouden, werd wereldnieuws.

Protesten leidden tot uitgebreid onderzoek naar misstanden binnen de politie. Maar ondanks de aandacht voor het geweld blijft het aantal doden na politiegeweld stijgen.

Het imago van de politieagent als de 'bad guy', in plaats van de persoon die de veiligheid bewaart, leidt tot verdeeldheid. Mensen voelen zich onrechtvaardig behandeld, omdat agenten vaak niet vervolgd worden na een incident. "De gemeenschap heeft het idee dat de politie er niet voor hen is", zegt Irons. "En de politie heeft het idee dat de gemeenschap hen haat."