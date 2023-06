EK voor Haaland en Noorwegen wéér ver weg: Schotten stelen zege in Oslo

Moeten Noorwegen en Erling Haaland al vrezen voor het missen van het EK? Nadat het thuis in de 87ste en 89ste minuut een 1-0 voorsprong weggaf tegen Schotland, kunnen de Noren zich verder vrijwel geen misstap meer veroorloven in de kwalificatiereeks voor het EK 2024 in Duitsland.

De 2-1 uitzege is al de derde overwinning van Schotland in groep A. Met negen punten uit drie duels staan de Schotten bovenaan. Spanje staat tweede met drie punten uit twee duels. Noorwegen, dat later op de avond nog voorbij kan worden gegaan door Georgië of Cyprus, staat voorlopig derde met één schamel puntje uit drie duels.