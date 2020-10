Geen 'Clash of the titans' bij marathon Londen; Bekele geblesseerd

Er komt komende zondag toch geen titanenstrijd tussen Kenenisa Bekele en Eliud Kipchoge bij de marathon van Londen.

De twee snelste marathonlopers ter wereld zouden het op het parcours in de Engelse hoofdstad uit gaan vechten, maar Bekele heeft zich afgemeld met een kuitblessure.

De 38-jarige Ethiopiër zou in Londen voor het eerst weer in actie komen na zijn toptijd bij de marathon van Berlijn in 2019. Hij kwam daar tot een tijd van 2 uur, 1 minuut en 41 seconden. Twee seconden langzamer dan het wereldrecord van Kipchoge.

"Ik ben erg teleurgesteld dat ik zondag niet in actie kan komen", liet Bekele weten. "Ik heb een lastige voorbereiding gehad vanwege de lockdown. Ik was goed in vorm, maar kreeg wat pijntjes in mijn linkerkuit toen ik kort achterelkaar twee keer trainde."

"Ik ben sindsdien elke dag behandeld en ik geloofde echt dat ik er klaar voor zou zijn. Maar het is vandaag erger geworden en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik er niet mee kan racen."