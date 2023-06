Wie doet SD Worx wat? Vollering helpt Vas aan zege in openingsrit Zwitserland

Ze klopte Arlenis Sierra (Movistar) en Eleonora Gasparrini (UAE) in de sprint van een uitgedunde groep. Voor de 21-jarige Hongaarse kampioene is het de eerste zege op WorldTour-niveau. "Dit was echt een ploegprestatie", jubelde Vas na afloop. "Dit was het plan en Demi en Marlen hebben het geweldig gedaan."

Demi Vollering en Marlen Reusser reden in de laatste kilometers een gat op de eenzame koploopster Elise Chabbey dicht en hun Hongaarse ploeggenote Blanka Vas maakte het af in de sprint.

Je zou er moedeloos van worden. Als je profwielrenster bent, maar niet de kleuren van SD Worx verdedigt, is het dit seizoen wel heel erg moeilijk om te winnen. Dat bleek ook in de openingsrit van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen.

Chabbey steelt de show

Nadat Remco Evenepoel eerder vandaag in Weinfelden had gewonnen na een etappe die in het teken stond van de overleden Gino Mäder, begonnen de vrouwen 's avonds op dezelfde plek aan de 56 kilometer lange openingsrit. Ook de vrouwen eerden Mäder, onder meer met het dragen van rouwbanden.

Thuisrijdster Chabbey (Canyon/SRAM) stak al vroeg de lont in het kruitvat in de korte, explosieve rit tussen de wijngaarden van Weinfelden. De Zwitserse ging er in de eerste van drie plaatselijke ronden alleen vandoor en reed al snel een minuut voorsprong bijeen.

Bij het ingaan van de laatste ronde trok oud-wereldkampioene Lizzie Deignan (Trek-Segafredo) hard door en ze zorgde zo voor een flinke uitdunning van het peloton. Daarna nam Vollering het over op de Burgstrasse (2,6 kilometer à 4,9 procent) en dat kostte Lucinda Brand - de winnares van vorig jaar - de kop.

Chabbey gaf echter niet op en op de top van de Burgstrasse had de Zwitserse nog altijd 37 seconden op het door Vollering aangevoerde peloton. Ze moest blijven volhouden, want geen enkele andere ploeg had zin om een handje toe te steken.