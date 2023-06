Verstappen de snelste in derde vrije training in kletsnat Montreal

Ook toen was de baan nat, maar het goot niet zo hard als in de derde sessie. De coureurs begonnen aan de training op de fullwets, de regenbanden. Sommige teams hadden daar dit seizoen nog niet op gereden.

De eerste training werd vrijdag al snel afgebroken, omdat er camera's langs de baan kapot waren gegaan. Daardoor was de veiligheid van coureurs in het geding. De tweede oefensessie werd met een halfuur verlengd. Verstappen zette daarin de vijfde tijd neer.

Max Verstappen heeft in de derde training voor de Grand Prix van Canada de snelste tijd neergezet. Op het kletsnatte Circuit Gilles Villeneuve was hij sneller dan Charles Leclerc en Fernando Alonso.

De Vries: 'Extreem weinig grip'

Nyck de Vries, die de in de derde training de zestiende tijd reed, keek vrijdagmiddag al vooruit naar de natte omstandigheden die voor zaterdag werden voorspeld. Regen heeft in de Formule 1 altijd een grote impact.

De Vries reed niet eerder op het Circuit Gilles Villeneuve, hij kende het voor het weekeinde alleen van de simulator. "Je krijgt een heel andere indruk, het is veel intimiderender. In een simulator ga je vaak eerst te hard waarna je wat voorzichtiger wordt, want er zijn geen consequenties. In het echt doe je het tegenovergestelde, omdat er geen ruimte is voor fouten."

Is de baan nat, vergt dat weer een andere aanpak. Zeker op het smalle circuit in Montreal, zag De Vries toen hij beelden van vorig jaar terugkeek. "Je kunt zien dat er extreem weinig grip is. Dat is als het droog is al zo, in de regen is het nog veel erger."

"Het heeft geen zin om dat na te bootsen in de simulator.. Er wordt ook niet veel tijd gestopt in het overeen laten komen van regenbanden in de simulator, omdat die banden niet veel gebruikt worden."