Kleinere bierbrouwers hebben het zwaar door hoge kosten

Jan Aussems van de stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur zegt dat ondernemers steeds meer last hebben van hoge energiekosten en dure grondstoffen (hop, graan, glas en karton). En dan zijn er de nieuwe regels voor statiegeld die geld kosten. Desondanks, zegt Aussems, heeft Nederland nog altijd het hoogste aantal brouwers per hoofd van de bevolking.

Het zijn herkenbare problemen voor Rob van den Meijdenberg, tot een maand geleden eigenaar van KraftBier uit Tilburg. "Het idee om bier te gaan brouwen ontstond op een terras in Tilburg. Ik bestelde lokaal bier en toen kwamen ze aan met Amsterdams bier. In 2016 konden we een brouwinstallatie neerzetten. Dat liep goed en we moesten steeds meer bier brouwen."

Er zijn dus brouwers die stoppen, maar anderen bundelen juist hun krachten, zoals Van Moll Craft Beer, 100 Watt Brewery en de Tilburgse Stadsbrouwerij 013 uit Eindhoven. De drie merken gaan samen brouwen in een nieuwe fabriekshal met 40 ketels. Bierbrouwer Erwin van Moll: "Volgende week gaan we hier ons bier brouwen. We liepen alle drie tegen de beperkingen aan qua capaciteit. We moesten veel extern laten brouwen, wat je liever niet wilt. Dus toen dachten we: waarom doen we het niet samen?"

Van Moll denkt dat het onvermijdelijk is dat de markt van lokale biermerken verandert. Hij is niet bang dat de charme van het kleinschalige brouwen er vanaf gaat: "We zijn allemaal begonnen in de keuken met bierbrouwen in pannetje. Op een gegeven moment gaat juist de charme af van het knutselen. Dat is zeker leuk, maar op een gegeven moment zit de uitdaging in het groeien."