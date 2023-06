Griekspoor solide naar finale Rosmalen na zege op Ruusuvuori

Tallon Griekspoor staat in de finale van de Libéma Open. De Nederlander versloeg vrij gemakkelijk Emil Ruusuvuori uit Finland in twee sets: 6-4, 7-5. Na anderhalf uur zat de werkdag voor Griekspoor erop.

In de finale treft hij de Australiër Jordan Thompson die eerder op de dag in twee sets (7-6 (5), 6-3) zijn landgenoot Rinky Hijikata had verslagen.

Griekspoor, de nummer 38 van de wereld, speelde een solide halve finale en maakte een aantal fraaie punten. De Finse nummer 43 van de wereld ontliep Griekspoor niet heel veel, maar de Nederlander benutte twee van zijn zes breakkansen. Ruusuvuori maakte geen enkele keer gebruik van de vier breakpunten die hij kreeg.

