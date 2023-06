Griekspoor naar finale Rosmalen na zege op Ruusuvuori: 'Ben uit op revanche'

Tallon Griekspoor staat in de finale van de Libéma Open. De Nederlander versloeg vrij gemakkelijk Emil Ruusuvuori uit Finland in twee sets: 6-4, 7-5. Na anderhalf uur zat de werkdag voor Griekspoor erop. In de finale treft hij de Australiër Jordan Thompson die eerder op de dag in twee sets (7-6 (5), 6-3) zijn landgenoot Rinky Hijikata had verslagen. Griekspoor, de nummer 38 van de wereld, speelde een solide halve finale en maakte een aantal fraaie punten. De Finse nummer 43 van de wereld ontliep Griekspoor niet heel veel, maar de Nederlander benutte twee van zijn zes breakkansen. Ruusuvuori maakte geen enkele keer gebruik van de vier breakpunten die hij kreeg. "Ik was vandaag heel kalm, maar ik was heel fel en tactisch was ik goed", blikte Griekspoor terug op zijn zege. Topdertig Voor Griekspoor is het de tweede ATP-finale binnen een jaar. Bij een zege op Thompson gaat hij de mondiale topdertig in, waarmee hij in elk geval de beste ranking ooit van zijn coach Kristof Vliegen (dertigste) overtreft.

"Thompson is een heel goede grasspeler", weet Griekspoor, die een halfjaar geleden in de Davis Cup pijnlijk verloor van de Australiër. "Ik was toen anderhalve set beter. Ik ben uit op revanche. Morgen moet ik van mezelf uitgaan en niet achteruit gaan lopen. Als ik dat doe, ga ik zeker niet winnen.' Griekspoor kan na Richard Krajicek, Sjeng Schalken en (de door een blessure afwezige titelverdediger) Tim van Rijthoven de vierde Nederlandse winnaar worden in het enkelspel bij de mannen. "Een toernooi in eigen land winnen, is een droom. Ik ben er dichtbij nu."