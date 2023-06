Jeugdtrainer Koninklijke HFC op non-actief na meldingen grensoverschrijdend gedrag

Een jeugdtrainer van voetbalvereniging Koninklijke HFC uit Haarlem is door het bestuur op non-actief gezet. Er waren meldingen bij de club binnengekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag online, meldt de vereniging. De trainer mag ook het terrein van HFC niet meer op.

Volgens de club heeft de trainer via het socialemediaplatform Snapchat om afbeeldingen van geslachtsdelen van jonge leden gevraagd. In maart kwam al een melding van een andere club waar de trainer actief was binnen bij HFC.

Niet lang daarna kreeg de club verschillende meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van de jeugdtrainer. De club meldt dat er "op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit gedrag ook fysiek heeft plaatsgevonden".

Twee aangiftes

HFC zegt geschokt te zijn door de meldingen. Er zijn zeker vier meldingen binnengekomen, van twee daarvan is aangifte gedaan bij de politie.

De meldingen zijn doorgezet naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat een onderzoek is begonnen. HFC meldt verder dat de jeugdtrainer van de KNVB geen trainingen meer mag geven en geen contact meer mag hebben met jonge leden van de vereniging.

De politie heeft de jeugdtrainer op 7 juni aangehouden. Daarbij is volgens de vereniging "de benodigde digitale informatie zeker gesteld". De trainer is nu op vrije voeten, maar blijft wel verdachte in de zaak, bevestigt de politie aan RTL Nieuws . De leden zijn vanochtend bijgepraat, meldt RTL. Daarbij waren ook de politie, GGD en Slachtofferhulp aanwezig.