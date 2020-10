Kragh Andersen wint tijdrit in BinckBank Tour

Soren Kragh Andersen heeft de vierde etappe in de BinckBank Tour gewonnen. De Deen van Sunweb had 9.59 nodig voor de 8,14 kilometer lange tijdrit rond Riemst, met onder meer de Slingerberg op de route.

De tweevoudig etappewinnaar in de Tour, die in het voorjaar in Parijs-Nice ook al een tijdrit won, was zes seconden sneller dan Stefan Küng. De Zwitser greep dit jaar EK-goud en WK-brons en won in 2017 en 2018 de tijdrit in de BinckBank Tour.

Stefan Bissegger eindigde op een halve seconde van zijn landgenoot Küng als derde. De Deen Mads Pedersen gaf acht seconden toe op Andersen en behield de leiding in het klassement. Mathieu van der Poel werd vijfde op 12 seconden.