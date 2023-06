Regenboogtrui met zwarte rouwband: Evenepoel eert Mäder met solo in korte koers

Een dag na het overlijden van Gino Mäder werd er opnieuw gefietst in Zwitserland. Maar gekoerst werd er niet. De zevende en voorlaatste etappe van de Ronde van Zwitserland, een rit van 183,5 kilometer van Tübach naar Weinfelden, werd grotendeels in colonne afgewerkt met de betreurde Zwitser in gedachten. Waar velen zich hadden kunnen vinden in het stopzetten van de Zwitserse ronde, werd in overleg met de familie van Mäder besloten dat de laatste twee etappes door zouden gaan. Vooraf werd wel gecommuniceerd door de organisatie dat er vandaag niet om het algemeen klassement zou worden gestreden. Bonificatieseconden werden geschrapt en tot 25 kilometer van de finish zou de koers geneutraliseerd worden en de eindtijden genoteerd. Renners die zich daartoe in staat voelden, kregen daarna nog de kans om voor de ritzege te strijden. Wereldkampioen Remco Evenepoel greep de zege met een lange solo. "Ik ben niet de persoon die een wedstrijd opgeeft, ook al is de situatie lastig voor iedereen", vertelde de Belg na afloop. "Dit was volgens mij de beste manier om Gino te eren."

Veel renners passen Slechts 113 renners gingen van start in de voorlaatste etappe. De zes ploeggenoten van Mäder, die gisteren nog collectief voor het peloton over de streep rolden, meldden zich niet meer bij het startpodium. Ook Intermarché-Circus-Wanty en het Zwitserse Tudor gingen in zijn geheel naar huis "Er zal nooit een goed moment zijn om weer te beginnen met koersen", verwoordde Wout van Aert het sentiment in het peloton. "Dit zal de moeilijkste dag worden. Iedereen krijgt de kans om te beslissen op basis van de eigen gevoelens en emoties of ze willen koersen of niet. Er zijn geen foute beslissingen vandaag."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De renners die wel van start gingen, deden dat met zwarte rouwbanden ter ere van Mäder en onder luid applaus van vele fans, veel van hen met speciale boodschappen voor Mäder. De meeste Zwitsers, onder wie Stefan Küng en Marc Hirschi, lieten verstek gaan. Stefan Bissegger, geboren in finishplaats Weinfelden en in het verleden nog teamgenoot van Mäder als baanwielrenner, bleef wel in koers. Hij zou een gepaste winnaar zijn geweest, maar Bissegger mengde zich niet in de debatten.

Wielervolgers eren Gino Mäder langs de kant van de weg in de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland. - Getty

Wél zijn ploeggenoot Neilson Powless, die als eerste aanviel toen de koers op 25 kilometer van het einde werd geopend. Op de Otteneberg (2,6 kilometer à 7,9 procent) ontstond een kopgroep van een man of dertien met Powless en flink wat grote namen als Van Aert, Evenepoel, Tom Pidcock, Kasper Asgreen en Michal Kwiatkowski. Vervolgens begon Evenepoel aan zijn solo, die uitmondde in de zege. Voor Evenepoel is het niet voor het eerst dat hij wint bij wijze van eerbetoon. Drie dagen na het overlijden van landgenoot Bjorg Lambrecht in 2019 won hij het Europees kampioenschap tijdrijden. En na de zware valpartij van Fabio Jakobsen, ook in de Ronde van Polen, eerde Evenepoel hem een dag later met een lange solozege.

2020: daags na de valpartij van Fabio Jakobsen wint Remco Evenepoel met het nummer van Jakobsen na een solo in de Ronde van Polen. - EPA