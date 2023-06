Europol helpt Grieken met onderzoek scheepsramp, kustwacht beschuldigd van push-back

De Europese politieorganisatie Europol gaat hulp bieden aan de Griekse autoriteiten bij het onderzoek naar de scheepsramp waarbij deze week zeker 79 migranten zijn verdronken in de Middellandse Zee. Het onderzoek spitst zich vooral toe op wie er verantwoordelijk is voor de ramp en welke criminele netwerken daarachter zitten.

Europol doet zelf geen onderzoek, maar biedt alleen ondersteuning aan, verduidelijkt een woordvoerder. "De Grieken doen het onderzoek en als het nodig is kunnen ze bij ons bepaalde informatie verifiëren", zegt ze.

Zo kunnen namen van verdachten in de database van Interpol worden opgezocht om te achterhalen of ze lid zijn van een criminele organisatie. Ook kunnen aanwijzingen gecheckt worden via Interpol. Over de voortgang van het onderzoek wil de woordvoerder niets kwijt. "Zo lang het onderzoek loopt, kan ik er geen details over geven."

Wel zegt ze dat er zogenoemde guest officers naar Griekenland zijn gestuurd om fysiek ondersteuning te bieden bij het onderzoek. Negen mensen die de Griekse autoriteiten gisteren aanhielden worden beschuldigd van mensensmokkel. Het gaat om Egyptenaren, die zelf ook op de boot zaten en de ramp overleefden. Volgens de Griekse krant Kathimerini behoren de negen tot een groot smokkelnetwerk.

Sleeptouwen

De oorzaak van de ramp is nog onduidelijk. De Griekse kustwacht meldde donderdag dat het overvolle migrantenschip zou zijn gekapseisd als er hulp zou zijn geboden. Volgens de kustwacht gaven de opvarenden herhaaldelijk aan naar Italië te willen varen. De kustwacht stelde dat ze elke hulp weigerden. De boot zwenkte later die nacht naar links en rechts en kapseisde vervolgens, aldus de kustwacht.

De Duitse omroep WDR meldt nu op basis van verklaringen van tien opvarenden, dat de kustwacht zelf zeker drie keer heeft geprobeerd om de boot naar Italiaanse wateren, en dus uit de Griekse wateren, te slepen. Dat zou neerkomen op een zogenoemde push-back.

Een journalist van het Britse Channel 4, die ook met een overlevende sprak, zegt dat het schip kapseisde kort nadat de kustwacht een touw aan de boot vastmaakte. De kustwacht ontkende het gebruik van sleeptouwen in eerste instantie, maar later bevestigde een woordvoerder dat er toch een touw is gebruikt, meldt NRC. Dat zou zijn gebeurd om de boot van de kustwacht in evenwicht te houden, over het kapseizen van het rampschip wordt niets duidelijk.

Zoeken naar slachtoffers

Ondertussen gaat het zoeken naar slachtoffers en overlevenden nog steeds door. De kustwacht is met een fregat van de marine en vier andere schepen te zuidwesten van de stad Pylos aan het zoeken in de zee. Eerder vandaag werden ook twee helikopters ingezet.

De boot kapseisde en zonk in de nacht van dinsdag op woensdag op ongeveer 75 kilometer ten zuidwesten van het schiereiland Peloponnesos. Er zijn 79 lichamen geborgen, maar gezien het aantal opvarenden zijn er waarschijnlijk nog honderden mensen meer omgekomen. Het wrak is nog niet gevonden. Sinds woensdag zijn er geen lichamen meer uit het water gehaald.