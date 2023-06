Vanavond op tv: Nieuwbouw zit in een dip • Deportatie Syriërs • AI-oorlog

In de studio is Arno Visser , sinds maart de voorzitter van Bouwend Nederland.

Er komen dit jaar waarschijnlijk nóg minder nieuwe huizen bij, dan gedacht. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voorspelde eerst dat er dit jaar 3,5 procent minder huizen gebouwd zouden worden, ten opzichte van vorig jaar. Maar volgens de laatste berekeningen is het zelfs 6,5 procent. En die daling zet volgens het Instituut volgend jaar verder door.

Nieuwbouw zit in een dip

Syriërs gedeporteerd uit Libanon

Libanon worstelt met het grote aantal Syrische vluchtelingen. Regelmatig worden er Syriërs opgepakt en gedeporteerd. Eenmaal terug in Syrië verdwijnen ze soms volledig van de radar.

Internationaal is er veel ophef over, maar volgens de Libanese minister van Sociale Zaken is dat onterecht. De regering stelt dat alleen Syriërs die na 2019 naar Libanon zijn gekomen en er illegaal verblijven, worden gedeporteerd.

Nieuwsuur-verslaggever Zainab Hammoud was in Libanon en sprak onder meer met Syriërs die nauwelijks de deur nog uit durven, uit angst voor de deportaties.