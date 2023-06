Leider Van der Poel soleert fraai naar winst in vierde etappe Ronde van België

Mathieu van der Poel heeft zijn spierballen getoond in aanloop naar de Tour de France. In de vierde etappe van de Ronde van België soleerde hij naar de zege. Daarmee verstevigde hij de leiding in het klassement.

Vroeg in de koers was er een kopgroepje, maar dat werd snel bijgehaald. Met nog vijftig kilometer te gaan waren alle renners bij elkaar in de etappe vol kleine heuveltjes.

De renners kregen vier identieke rondes voor de kiezen, met vier keer de beklimming van de Muur van Durbuy als finale.

Ontsnapping Van der Poel

Met nog 36 kilometer te gaan besloot Mathieu van der Poel gas te geven. Hij sprong weg bij de rest en bouwde snel een gat op van rond de dertig seconden. Het peloton brak ondertussen in stukken. Negentien renners waren in staat hem te achtervolgen.