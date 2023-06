Martín wint MotoGP-sprint in Duitsland, Bagnaia pakt pole, Márquez drie keer onderuit

Het was een hectische zaterdag op de Sachsenring, een dag voor de Grand Prix van Duitsland in de MotoGP. De poleposition van Francesco Bagnaia was niet zo verrassend, maar zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez zorgde met meerdere valpartijen voor spektakel. Jorge Martín won de sprintrace.

Marquez ging vrijdag in de training al onderuit en nam toen Johann Zarco met zich mee. Zaterdag had de zesvoudig wereldkampioen zijn Honda andermaal niet onder controle en viel hij in zowel de eerste als de tweede kwalificatiesessie. Desondanks eindigde hij als zevende.